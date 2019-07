Espagne: le taux de chômage recule à 14% au 2e trimestre

Madrid (awp/afp) - L'Espagne a vu son taux de chômage reculer à 14% au deuxième trimestre contre 14,7% au premier trimestre, revenant pratiquement au niveau de fin 2008, selon les données publiées jeudi par l'Institut national de la statistique (INE).

Environ 3,2 millions de personnes sont au chômage dans la quatrième économie de la zone euro, avant-dernière en la matière après la Grèce.

Fin juin, l'INE a recensé environ 260.000 chômeurs de moins que fin mars. Sur un an, la baisse est de 7,4%.

Le chômage continue son reflux entamé en 2013, quand il avait atteint un niveau record, à près de 27%.

Le recul est particulièrement marqué dans le secteur des services (-84.800 chômeurs), qui inclut le tourisme, grand pourvoyeur d'emplois saisonniers à partir du printemps.

Outre la région de Madrid, les zones très touristiques des Baléares et la Catalogne sont en tête des régions où le chômage a le plus baissé.

L'industrie compte 14.300 chômeurs de moins, mais leur nombre a augmenté dans l'agriculture (+9.600) et la construction (+3.000).

Néanmoins, la précarité, point noir du marché du travail espagnol, s'accentue. Le nombre de salariés en contrat temporaire, dont l'Espagne détient le record d'Europe, s'établit à 4,4 millions de personnes (contre 4,2 millions au premier trimestre), soit 26,4% des salariés.

Le chômage des jeunes (16-34 ans) reste massif et augmente même légèrement à 38%.

45% des chômeurs le sont depuis plus d'un an, soit environ 1,4 million de personnes, contre 1,7 il y a un an.

