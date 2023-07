Madrid (awp/afp) - La production industrielle espagnole a légèrement rebondi en mai, grâce à une forte hausse d'activité dans l'industrie du tabac et dans le secteur textile, a annoncé mercredi l'Institut national de la statistique (INE).

D'après les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de l'INE, la production a progressé de 0,6% sur un mois, après avoir reculé de 1,9% en avril.

Comparée au mois de mai 2022, la production industrielle - qui évolue en dents de scie depuis plusieurs mois - s'affiche en revanche en baisse de 0,1%, hors effets saisonniers.

Selon l'INE, la production a profité d'un rebond de l'activité dans l'industrie du tabac (+13,6%), dans la confection textile (+7,3%) et dans la fabrication de véhicules motorisés et de remorques (+7,2%).

L'activité a en revanche reculé dans les cokeries et les raffineries (-3,6%), dans l'extraction d'anthracite, de houille et de lignite (-3,3%) et dans le secteur de l'énergie (-2,8%).

La production industrielle est surveillée de près en raison de son impact sur la croissance économique, qui demeure solide en Espagne - à la différence de celle de la zone euro, entrée en récession technique l'hiver dernier.

Selon le think tank économique Funcas, le produit intérieur brut (PIB) espagnol devrait ainsi progresser de 0,3% entre avril et juin, après avoir augmenté de 0,6% au premier trimestre et de 0,5% au dernier trimestre 2022.

Sur l'ensemble de 2023, la Banque d'Espagne prévoit une croissance de 2,3%, légèrement supérieure à la prévision du gouvernement espagnol (2,1%).

