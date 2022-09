Espagne: net ralentissement de l'inflation, à 9% en septembre

Madrid (awp/afp) - L'inflation a ralenti pour le deuxième mois consécutif en septembre en Espagne pour atteindre 9% sur un an, un niveau qui reste toutefois toujours extrêmement élevé, selon une première estimation publiée jeudi par l'institut des statistiques (INE).

Ce chiffre est inférieur de 1,5 point à celui du mois d'août (10,5%) et de 1,8 point par rapport à juillet (10,8%) qui constituait un record de près de 38 ans, selon l'organisme public espagnol.

Le ralentissement de septembre "est dû principalement à la baisse des prix de l'électricité", qui avaient fortement "augmenté en septembre 2021", souligne l'INE dans un communiqué.

Il s'explique également, dans une moindre mesure, par la baisse des prix des carburants, dans le sillage des cours mondiaux, ajoute l'institut statistique.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de certains prix comme ceux de l'énergie et qui est corrigée des variations saisonnières, a reculé de son côté de 0,2 point, pour atteindre 6,2%, selon l'INE.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCA), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, s'est établi pour sa part à 9,3%, soit 1,2 point de moins que le niveau du mois d'août (10,5%).

Le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez a multiplié ces derniers mois les plans d'aides pour tenter de contenir l'inflation, qui s'est envolée dans toute l'Europe en raison notamment de la guerre en Ukraine, et limiter ses effets sur le budget des ménages et sur les entreprises.

Parallèlement à ces mesures, l'Espagne et le Portugal ont obtenu, après de longues discussions, l'aval de l'Union européenne pour décrocher du système tarifaire énergétique européen et plafonner les prix de l'électricité, en les découplant de ceux du gaz.

Ce régime dérogatoire dit d'"exception ibérique" a été validé en raison du manque d'interconnexions électriques entre la péninsule et le reste de l'Union européenne, qui empêche la concurrence de jouer à plein et pénalise les consommateurs portugais et espagnols.

Plusieurs pays européens comme la France réclament désormais sa généralisation à l'ensemble de l'Europe.

Selon le gouvernement espagnol, l'inflation devrait refluer d'ici la fin de l'année mais rester élevée, avec un niveau moyen de 7,8% prévu en 2022.

