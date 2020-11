Espagne: nouveau recul des prix de 0,9% en novembre (provisoire)

Madrid (awp/afp) - Le recul des prix en Espagne s'est poursuivi en novembre, se stabilisant à 0,9% sur un an, en raison notamment de la baisse des prix dans le secteur de l'alimentation, d'après des données provisoires publiées lundi par l'Institut national de la statistique (INE).

Les prix avaient déjà reculé de 0,9% sur un an en octobre.

En novembre, l'INE a observé une hausse des prix de l'électricité, qui avaient baissé l'année dernière, et une baisse des prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées, après la stabilité enregistrée en 2019 pour ces produits, a-t-elle précisé dans un communiqué.

L'inflation avait basculé en territoire négatif en avril en Espagne, à la suite du confinement décrété le 14 mars pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

afp/rp