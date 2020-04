Espagne: plus de 300'000 chômeurs en plus en mars

Madrid (awp/afp) - L'Espagne a enregistré en mars 302'265 nouveaux demandeurs d'emploi, en raison de "l'impact extraordinaire de la crise sanitaire du Covid-19", a annoncé jeudi le ministère du Travail.

Selon la presse espagnole, cette hausse est la plus forte jamais observée dans les statistiques du chômage. L'état d'alerte et un strict confinement ont été décrétés le 14 mars, freinant net l'activité économique alors que l'Espagne affiche le taux de chômage le plus élevé de la zone euro après la Grèce, à 13,8%.

La pandémie de coronavirus "a changé la tendance d'évolution du chômage pour le mois de mars", souligne le ministère.

Sur les douze premiers jours du mois, seuls 2857 nouveaux chômeurs avaient été enregistrés.

Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de plus de 9%, à la fois par rapport au mois de février et par rapport au mois de mars 2019.

Le secteur des services paie le plus lourd tribut, avec 206.016 chômeurs supplémentaires, dans un pays où le tourisme représente 12% du PIB, avec un large recours aux contrats temporaires.

Tous les secteurs économiques sont touchés: la construction (+59'551 chômeurs), l'industrie (+25'194) et l'agriculture (+6520).

Contrats en chute

Le choc subi par le marché de l'emploi se reflète aussi dans les chiffres d'affiliation à la Sécurité sociale pour ceux qui avaient signé un contrat de travail: du 1er au 11 mars, près de 65'000 inscriptions supplémentaires avaient été enregistrées, mais du 12 au 31 mars, près de 900'000 désinscriptions ont été constatées.

Le nombre de contrats de travail signés en mars a chuté de plus de 26% sur un an.

La pandémie risque de faire bondir le chômage un peu partout dans le monde: la semaine dernière, les Etats-Unis ont recensé 3,3 millions de nouveaux demandeurs d'allocations chômage, du jamais vu.

Le nombre de chômeurs en Espagne atteint 3,54 millions selon le mode de calcul du ministère, différent de celui de l'Institut national de la statistique (INE), qui fait référence.

Selon l'INE, le nombre de chômeurs atteignait 3,19 millions de personnes fin décembre, soit un taux de chômage de 13,78%, en forte réduction ces dernières années.

Dimanche, le gouvernement a encore durçi le confinement en ordonnant l'arrêt jusqu'au 9 avril de toutes les activités économiques "non-essentielles", une mesure visant particulièrement la construction et l'industrie.

L'Espagne est le deuxième pays le plus endeuillé au monde par l'épidémie après l'Italie, avec 9053 morts et plus de 100'000 cas selon le dernier bilan.

ats/fr