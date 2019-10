Espagne: prévision de croissance rabotée à 2,1% pour 2019

Madrid (awp/afp) - Le gouvernement espagnol a révisé légèrement à la baisse mardi ses prévisions de croissance pour 2019 et 2020 sur fond de ralentissement économique mondial.

Dans ses prévisions budgétaires quadri-annuelles soumises à la Commission européenne, le gouvernement socialiste qui expédie les affaires courantes jusqu'aux élections du 10 novembre a indiqué tabler sur une croissance de 2,1% cette année contre 2,2% attendu auparavant. Pour 2020, il mise sur 1,8% contre 1,9% auparavant.

La croissance s'est établie à 2,4% l'an dernier.

"Malgré le ralentissement provoqué par des facteurs extérieurs et par l'incertitude internationale, l'Espagne croît plus que la moyenne de la zone euro", souligne le gouvernement alors que dans ses dernières prévisions publiées en septembre, la Banque centrale européenne (BCE) a indiqué s'attendre à une croissance de 1,1% cette année et de 1,2% en 2020.

La Banque d'Espagne avait déjà publié des prévisions plus pessimistes encore en septembre pour la quatrième économie de la zone euro: 2% en 2019 contre 2,4% attendus jusque-là, et 1,7% en 2020 contre 1,9%.

Elle avait notamment souligné l'impact de l'instabilité politique dans le pays qui "retarde l'adoption des mesures nécessaires pour s'attaquer aux vulnérabilités qui subsistent dans l'économie espagnole et augmenter sa capacité de croissance".

En raison du blocage politique, l'Espagne va organiser le 10 novembre ses quatrièmes élections en quatre ans.

afp/jh