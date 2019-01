Espagne: ralentissement de la croissance du tourisme en 2018

Madrid (awp/afp) - La croissance de l'activité touristique s'est ralentie en 2018 en Espagne, deuxième destination mondiale, du fait de la forte reprise du secteur en Turquie, en Egypte et en Tunisie, également prisés pour leurs plages et leur ensoleillement, a souligné jeudi l'organisation patronale du secteur, Exceltur.

Le chiffre d'affaires du secteur en 2018 s'est établi à 142 milliards d'euros, en augmentation de 2% sur un an. Soit une croissance moins forte que ces dernières années: 4,5% en 2017 et 5% en 2016.

En 2018, l'Espagne a de nouveau battu le record d'affluence de visiteurs étrangers, leur nombre atteignant les 82,6 millions (+0,9%), avait indiqué mercredi le ministère du Tourisme.

Exceltur souligne cependant que le pays a enregistré une chute des nuitées (-1,4%, entre janvier et novembre) pour les destinations traditionnelles "soleil et plage", alors qu'une forte reprise a lieu dans les pays méditerranéens présentant les mêmes atouts, qui avaient souffert ces dernières années de l'impact des attentats et de l'instabilité politique.

"Nos rivaux en matière de +soleil et plage+ en 2018 (Egypte, Turquie et Tunisie) ont récupéré pas moins de 12,5 millions de touristes", a expliqué, lors d'une conférence de presse à Madrid, le vice-président exécutif d'Exceltur, José Luis Zoreda.

La baisse du nombre de nuitées en Espagne a concerné en particulier des clientèles traditionnelles: Allemands (-8,8%), Britanniques et Italiens (-3,4%) et Français (-1,4%).

Alors que la croissance se ralentit dans ces zones de tourisme de "soleil et plage" - Canaries, Baléares, Andalousie, Valence et Catalogne - les nuitées ont augmenté en revanche de 1,1% dans l'intérieur du pays.

Au nombre des données positives, Exceltur a aussi souligné que grâce à l'augmentation des liaisons aériennes longue distance, l'Espagne a réussi à attirer davantage de visiteurs du Moyen-Orient, des Etats-Unis, de la Colombie, du Mexique, du Brésil, de Chine et du Japon, qui dépensent davantage sur place.

Grâce à cela les revenus du tourisme étranger ont augmenté de 3,3% de janvier à octobre, a affirmé l'organisation patronale.

Exceltur prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 1,7% en 2019. Le plus important, a fait valoir M. Zoreda, n'est pas la fréquentation mesurée en millions de touristes mais leurs dépenses.

Selon les dernières données d'Exceltur, le tourisme a représenté l'an passé 11,8% du PIB espagnol.

