Espagne: ralentissement du recul de la production industrielle en septembre

Madrid (awp/afp) - Le recul de la production industrielle espagnole sous l'effet de la pandémie a continué en septembre (-3,4% sur un an), mais la chute a été moins forte qu'en août, selon les données officielles publiées vendredi.

En août, le recul avait été de 5,7% sur un an, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires publiées par l'Institut national de la statistique (INE).

La production de l'industrie espagnole avait plongé de 34,1% sur un an en avril et a depuis enregistré chaque mois une forte baisse du niveau de la production par rapport à 2019, qui s'est toutefois réduite au fur et à mesure de la levée des restrictions destinées à lutter contre la pandémie de Covid-19.

En septembre, certaines branches industrielles ont vu leur production nettement augmenter sur un an: la fabrication de produits informatiques a bondi de 11,2% et celle de produits pharmaceutiques de 9,7%.

En revanche, l'industrie du cuir et de la chaussure a de nouveau subi une forte chute par rapport à septembre 2019 (-27%), tout comme celle du raffinage de pétrole (-17,2%).

Tous les types de biens sont touchés par le recul sur un an, à l'exception des biens de consommation durable, comme les voitures, dont la production a augmenté de 0,4% en septembre.

Les biens d'équipement, tels les machines-outils, enregistrent la plus forte chute (-5,1% sur un an).

Par rapport au mois d'août, la production industrielle espagnole a toutefois progressé de 0,8%.

L'Espagne, l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie, avait soumis mi-mars sa population à un confinement extrêmement strict qui n'a été totalement levé que le 21 juin.

Le gouvernement avait ordonné du 30 mars au 9 avril l'arrêt de toutes les activités économiques "non essentielles", une mesure visant particulièrement la construction et l'industrie, afin de freiner la progression de l'épidémie.

