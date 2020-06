Espagne: timide reprise des ventes de voitures en mai

Madrid (awp/afp) - Les ventes de voitures neuves en Espagne ont légèrement redémarré en mai par rapport à avril mais restent en très forte baisse de 73% sur un an, selon les chiffres publiés lundi par la fédération des constructeurs.

Quelque 34.337 véhicules ont été vendus en mai, contre seulement 4.163 voitures en avril lorsque toute l'Espagne était soumise à un strict confinement destiné à lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus, selon le communiqué de la fédération Anfac.

Le déconfinement entamé en mai de manière très progressive doit s'étendre jusqu'à fin juin.

"Les chiffres enregistrés correspondent sans aucun doute à l'ouverture progressive des concessionnaires au fil du mois" de mai, estime Noemi Navas, directrice de communication de Anfac, citée dans le communiqué.

Mais ce chiffre reste "historiquement bas", le pire de toute la série statistique après celui du mois d'avril.

En mai 2019, plus de 125.600 voitures avaient été vendues.

L'amélioration de mai "n'est pas un signe de redressement de la demande car une grande partie de ces opérations correspondent à des commandes conclues précédemment et qui sont livrées maintenant", prévient l'association de concessionnaires et garagistes Ganvam, qui table sur "une chute plus forte en juin".

"Les familles qui ont un peu d'argent économisent par précaution et les sociétés de location, directement liées au tourisme, n'osent pas non plus renouveler leur flotte", ajoute-t-elle.

Fin avril, Anfac avait dit s'attendre à une chute de 40% à 45% des ventes de voitures sur l'ensemble de l'année 2020 en raison de la pandémie.

