Esri : fait l'acquisition de Zibumi pour développer les capacités de visualisation 3D

Le nouveau Centre de R&D d’Ankara aidera les utilisateurs à connecter une photogrammétrie innovante aux GIS

Esri, le leader mondial de l’intelligence de localisation, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Zibumi Yazılım Bilişim Tasarım Arge Sanayi Ticaret S.A. (« Zibumi »), une société de développement de logiciel dont le siège est en Turquie.

Reconnus pour leurs méthodes de création de données 3D uniques et automatisées, les produits de Zibumi ont été livrés à leurs clients sous la forme de la gamme d’application « CitiGenius ». Tirant parti de ses étroites connexions avec l’académie et les utilisateurs de SIG, l’équipe de développement de logiciels de Zibumi servira de plateforme pour le nouveau centre de R&D d’Esri à Ankara en Turquie.

« Nous considérons l’intégration de notre équipe des logiciels dans Esri comme l’étape logique suivante de notre engagement continu dans la cartographie générale et la communauté des SIG dans le monde entier, » a déclaré Erdal Yilmaz, directeur du centre de R&D d’Esri, à Ankara en Turquie.

Bien connue en Turquie et dans les régions avoisinantes, Zibumi est un développeur de capacités de visualisation, d’analyse et de simulation exploitant des moteurs de jeu, que Zibumi connecte efficacement aux données géospatiales en 3D. L’acquisition de Zibumi fera progresser les logiciels d’Esri dans les domaines de la visualisation et de la simulation 3D, et élargira également l’intégration continue des technologies des moteurs de jeu dans ArcGIS.

« Nous sommes ravis de voir l’équipe de Zibumi se joindre à nous en tant que plus récent centre de R&D d’Esri » a déclaré Sud Menon, directeur du développement des logiciels chez Esri. « Il existe une forte complémentarité entre leur travail et nos progrès constants dont profitent les utilisateurs dans les domaines des SIG 3D, des moteurs de jeu et de la photogrammétrie pour une cartographie de précision et la capture de réalité, et nous avons hâte de profiter de leurs contributions. »

« Nous avons le plus grand respect pour l’équipe de développement de logiciels d’Ankara, et considérons cela comme une façon de compléter et d’étendre notre technologie et nos services, » a commenté Jack Dangermond, fondateur et président d’Esri. « L’acquisition de Zibumi fournira à l’équipe de développement de logiciels d’Esri de nouvelles capacités pour intégrer la modélisation physique dans nos applications avancées, et renforcera également notre équipe de développement avec la création d’un nouveau labo à Ankara. »

