SEOUL/TOKYO, 30 août (Reuters) - La Corée du Nord a procédé mercredi au tir d'au moins deux missiles balistiques à courte portée en direction de la mer, a rapporté l'état-major de l'armée sud-coréenne, quelques heures après le déploiement par les Etats-Unis de bombardiers B-1B pour des manoeuvres aériennes avec leurs alliés dans la région.

A Tokyo, le ministère japonais de la Défense a déclaré qu'un missile balistique présumé avait été tiré par Pyongyang, la presse nippone se faisant elle l'écho du lancement de deux missiles qui auraient atterri hors de la zone économique exclusive du pays.

Depuis le début de l'année, la Corée du Nord a multiplié les essais de missiles, dénonçant comme une menace les différents cycles d'exercices militaires conjointement organisés par la Corée du Sud et les Etats-Unis, lesquels ont déployé un sous-marin à capacité balistique dans la région.

Pyongyang a par ailleurs tenté à deux reprises, dont la dernière en date la semaine dernière, de déployer un premier satellite d'espionnage.

Ce nouvel essai balistique nord-coréen est survenu alors que les Etats-Unis et la Corée du Sud doivent boucler jeudi des manoeuvres aériennes débutées la semaine dernière et que des bombardiers B-1B américains ont pris part dans la journée à des exercices distincts organisés par Washington, Séoul et Tokyo.

"Notre armée a renforcé sa surveillance et sa vigilance pour se préparer à des provocations supplémentaires", a déclaré dans un communiqué l'état-major de l'armée sud-coréenne, indiquant que Séoul maintenait une coopération étroite avec Washington.

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont renforcé cette année leur coopération en matière de défense face à ce qu'ils décrivent comme une menace sécuritaire grandissante représentée par la Corée du Nord.

Dans le but de disposer d'une meilleure capacité de surveillance des essais nord-coréens, les deux alliés pourraient s'appuyer davantage sur le Japon, comme l'ont indiqué mercredi des représentants de l'armée spatiale américaine.

WASHINGTON INQUIET DU RAPPROCHEMENT MOSCOU-PYONGYANG

Réunis lors d'un sommet trilatéral à Camp David ce mois-ci, les dirigeants américain, sud-coréen et japonais sont convenus de renforcer leurs liens économiques et militaires.

Washington s'inquiète aussi du rapprochement étroit entre la Corée du Nord et la Russie, alors que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choigou, a assisté en juillet à Pyongyang à une parade militaire lors de laquelle ont été exhibés de nouveaux drones et missiles nord-coréens.

Moscou s'était abstenu de telles apparitions dans le passé, du fait des sanctions de l'Onu visant la Corée du Nord pour ses programmes balistique et nucléaire.

S'exprimant mercredi lors d'un point de presse, le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison blanche a déclaré que les Etats-Unis s'inquiétaient des avancées actives dans les négociations entre la Corée du Nord et la Russie pour des livraisons d'armes. Moscou et Pyongyang nient de telles négociations.

John Kirby a ajouté que le ministre russe de la Défense s'était récemment rendu en Corée du Nord pour tenter de convaincre celle-ci de vendre des munitions d'artillerie à la Russie, engagée dans un guerre désormais longue de plus de dix-huit mois en Ukraine.

La presse officielle nord-coréenne a rapporté en août que Kim Jong-un et Vladimir Poutine ont échangé des lettres dans lesquelles ils ont promis de renforcer les liens entre les deux pays. (Reportage Chang-Ran Kim à Tokyo et Josh Smith à Séoul; version française Jean Terzian)