Essence: Le Maire évoque le remplacement de la remise de 18 centimes par un mécanisme ciblé

PARIS (Reuters) - La remise gouvernementale de 18 centimes par litre d'essence appliquée automatiquement dans les stations-service en France face à la flambée du prix du carburant devrait être remplacée dans le courant de l'été par un dispositif plus ciblé, a déclaré lundi Bruno Le Maire.

Tout en disant s'exprimer "avec prudence" en raison du changement de gouvernement à venir après la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, le ministre de l'Economie a précisé sur franceinfo que le futur mécanisme sur le prix du carburant devrait tenir compte du niveau de revenu, du type de véhicule, de sa consommation ou encore des kilomètres effectués.

"C'est un gros travail technique qui a été fait et qui nous permet aujourd'hui, alors qu'on ne pouvait pas le faire il y a quelques mois, d'avoir un dispositif qui soit plus ciblé", a dit Bruno Le Maire.

"Le problème de la ristourne de 18 centimes (...), c'est qu'elle profite à tout le monde quel que soit son niveau de revenu, que vous soyez ou non obligé de prendre votre véhicule pour aller travailler", a-t-il déclaré au sujet de cette mesure entrée en vigueur le 1er avril et censée expirer le 31 juillet.

"La justice serait qu'on aide davantage ceux qui vont faire 100-150 km par jour voire parfois davantage", a poursuivi le ministre de l'Economie. "Les 18 centimes, c'est pas mal mais avoir une aide plus significative et plus ciblée, il me semble que c'est plus juste et plus efficace."

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)