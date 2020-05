Essilor salue les recommandations de l'ONU visant à assurer la bonne vision de tous les usagers de la route

(Charenton-le-Pont, 18 mai 2020) – Depuis le 1er avril, une nouvelle recommandation, « veiller à la bonne vue de tous les usagers de la route » a rejoint la liste des priorités définies par les gouvernements au Comité des Transports Intérieurs (CTI), la plateforme de réglementation des Nations Unies qui vise à améliorer les systèmes nationaux de sécurité routière. Essilor salue cette étape importante, une véritable incitation à généraliser les tests de vue et à faciliter l’accès aux équipements visuels, et réaffirme son engagement pour une mobilité sûre, en tant que leader de santé visuelle et donateur au Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière.

Cette étape majeure s'inscrit dans la continuité de la 3e Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, qui s'est tenue à Stockholm en février dernier. A cette occasion, les principaux représentants des gouvernements et des secteurs publics et privés ont demandé qu'un cadre précis soit établi pour atteindre les objectifs 2030 des Nations Unies en matière de sécurité routière.

A la suite de la déclaration de Stockholm, les « recommandations du CTI visant à améliorer les systèmes nationaux de sécurité routière », en vigueur depuis le 1er avril, constituent la ligne directrice pour la sécurité routière dans le monde. Elles appellent chaque pays à adopter une réglementation spécifique pour que la bonne vue de tous les usagers de la route soit prise en compte dans la réalisation des objectifs.

Près de 90% des informations permettant de prendre des décisions sûres sur la route passent par la vue. Une bonne vision est donc un facteur crucial pour la sécurité des conducteurs, motards, cyclistes et piétons. Et pourtant, une personne sur trois souffre encore d’une mauvaise vision non corrigée. Un problème souvent dû à un manque de sensibilisation ou un accès limité à la santé visuelle dans de nombreuses régions du monde. Dans ce contexte, effectuer des tests de vision réguliers est une étape essentielle.

Comme annoncé lors du déjeuner ministériel à Stockholm, Essilor se joint officiellement au Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière (UNRSF) via un don de US$200 000, dont il est devenu contributeur le 5 mai 2020. Cette étape majeure fait suite à la collaboration réussie avec la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile)* depuis 2017, avec la promotion conjointe de la règle d’or « Faites contrôler votre vue » auprès de tous les usagers de la route . En s'associant à l'UNRSF, Essilor réaffirme son engagement à long terme pour une mobilité plus sûre et entend continuer à proposer des solutions innovantes pour examiner, corriger, protéger et améliorer la vision de tous les usagers de la route.

Alors que les pays lèvent progressivement leurs mesures de confinement dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le Groupe Essilor poursuit ses efforts de sensibilisation et lancera en juin 2020 une campagne publique internationale baptisée « On the Road again ». Portée par le hashtag #MaxVisionMaxSafety, elle incitera les conducteurs, motards, cyclistes et piétons à profiter plus sûrement, grâce à une meilleure vue, de leur liberté de déplacement retrouvée.

David Navarro, VP Vision and Road Safety d'Essilor, a déclaré : « Alors que les individus se préparent à reprendre la route, dans un contexte de crise du Covid-19,les recommandations des Nations Unies interviennent au bon moment. Outre le rôle fondamental d'une bonne vision pour tous les usagers de la route, cet ensemble de règles vient changer la donne, en permettant aux pays d'adapter leurs politiques nationales. En tant que leader de santé visuelle et membre de l'UNRSF, nous sommes heureux de contribuer à une mobilité sécurisée en renforçant la sensibilisation, l'innovation ainsi que l'accès aux tests de vue et à la santé visuelle à travers le monde, en ligne avec notre mission d'améliorer la vision pour améliorer la vie. »





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos du Comité des Transports Intérieurs (CTI) des Nations Unies

Le Comité des Transports Intérieurs (CTI) est la plateforme des Nations Unies pour les transports intérieurs, dont l'objectif est de répondre efficacement aux besoins mondiaux et régionaux dans ce domaine. Le CTI est assuré par la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies (UNECE).

Au cours des 72 dernières années, en collaboration avec ses organes subsidiaires, le CTI a joué le rôle de forum intergouvernemental, où les Etats membres des Nations Unies et autres acteurs concernés se réunissent pour mettre au point les outils de coopération économique, et négocier et adopter des instruments juridiques internationaux sur les transports intérieurs.

Ces instruments juridiques sont considérés comme indispensables pour le développement de systèmes de transports intérieurs efficients, harmonisés, intégrés, sûrs et durables.

Cliquer ici pour accéder au communiqué: “ITC Recommendations for Enhancing Road Safety Systems”.

A propos du Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière (UNRSF) :

La création en avril 2018 du fonds multipartenaires UNRSF a constitué une étape historique dans la lutte pour améliorer la sécurité routière, conformément à la résolution 70/260 adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU en avril 2016.

L'objectif de l'UNRSF est de susciter l'élan nécessaire pour inciter les secteurs publics et privés à rechercher des moyens efficaces d'améliorer la sécurité routière, particulièrement dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Le secrétariat du Fond est situé à Genève, au sein de l’UNECE. Son agent administratif est le United Nations Multi-Partner Trust Fund Office à New York.

Pour plus d’information, cliquer ici: www.unece.org/unrsf/

A propos du partenariat entre la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) et Essilor

En 2017, Essilor et la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) se sont associés pour promouvoir la règle d’or de la FIA « Vérifiez votre vision », afin de faire prendre conscience du lien vital entre vision et sécurité routière, aux côtés d'autres principaux facteurs de risque sur la route (ceintures de sécurité, utilisation de téléphones portables, vérification des pneus, etc.). Leurs vastes campagnes de sensibilisation ont incité le public et les parties prenantes concernées à participer

A propos d’Essilor

Essilor International est le numéro un mondial de l’optique ophtalmique. De la conception à la fabrication, le groupe élabore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la vue. Sa mission est d’améliorer la vision pour améliorer la vie. Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d’euros par an à la recherche et à l’innovation pour proposer des produits toujours plus performants. Ses marques phares sont Varilux®, Crizal®, Transitions®, Eyezen™, Xperio®, Foster Grant®, Bolon™ et Costa®. Essilor développe et commercialise également des équipements, des instruments et des services destinés aux professionnels de l'optique.

Essilor International est une filiale d’EssilorLuxottica. L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext à Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes et symboles : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA ; Bloomberg : EL : FP.

Pour plus d’information : www.essilor.com

CONTACTS

Communication Corporate

Ginette de Matteis

Tel.: +33 (0)1 49 77 45 02 Relations Presse

Maïlis Thiercelin

Tel.: +33 (0)1 49 77 45 02

Pièces jointes