EssilorLuxottica : Décryptage du palmarès du CAC 40 à la clôture - Mardi 24 octobre 2018 La plus forte hausse

(+3,10% à 119,85 euros)Le groupe né de la fusion entre le français Essilor et l'italien Luxottica ne passe pas inaperçu après sa publication trimestrielle. Le groupe occupe la première place du CAC 40, soutenue par les performances de Luxottica, récemment intégré dans le but de devenir le leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution des verres.Ainsi, Essilor a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre, pour la dernière fois séparé de Luxottica, de 1,811 milliard d'euros, en hausse de 4,4%. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'établit à 5,537 milliards d'euros, en hausse de 4,8%. Une croissance qui s'explique notamment par la division Verres et Instruments d'Optique, portée par l'accélération du marché et les activités en ligne.