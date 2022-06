Et après ? Les alliés de l'Ukraine divisés sur l'issue de la Russie

Ce sont quelques-unes des questions qui mettent à l'épreuve l'alliance internationale qui s'est rapidement ralliée à l'Ukraine dans les jours qui ont suivi l'invasion russe mais qui, trois mois après le début de la guerre, est mise à rude épreuve, ont déclaré des responsables et des diplomates à Reuters.

Alors que les gouvernements occidentaux sont aux prises avec la montée en flèche de l'inflation et des coûts énergétiques, des pays comme l'Italie et la Hongrie ont appelé à un cessez-le-feu rapide. Cela pourrait ouvrir la voie à une réduction des sanctions et mettre fin au blocus des ports ukrainiens qui a aggravé la crise de la sécurité alimentaire pour les plus pauvres du monde.

Pourtant, l'Ukraine, la Pologne et les pays baltes avertissent qu'il ne faut pas faire confiance à la Russie et affirment qu'un cessez-le-feu lui permettrait de consolider ses gains territoriaux, de se regrouper et de lancer de nouvelles attaques en aval.

Les Russes ont "répandu le récit selon lequel ce serait une guerre épuisante, nous devrions nous asseoir autour de la table et chercher un consensus", a déclaré un haut fonctionnaire ukrainien à Reuters.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré qu'il voulait que la Russie soit "affaiblie" et le président Joe Biden a demandé que Poutine soit poursuivi pour crimes de guerre. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que Kiev ne doit pas être forcé d'accepter un mauvais accord de paix et que l'Ukraine "doit gagner".

L'Allemagne et la France sont restées plus ambiguës, jurant d'empêcher Poutine de gagner plutôt que de le vaincre, tout en soutenant de nouvelles sanctions sévères.

"La question qui est posée est de savoir si nous retournons à la guerre froide ou non. C'est la différence entre Biden, Johnson et nous", a déclaré à Reuters un allié du président français Emmanuel Macron.

La Russie a lancé ce qu'elle appelle une "opération spéciale" en Ukraine en février, affirmant qu'elle était nécessaire pour débarrasser le pays de dangereux nationalistes et dégrader les capacités militaires de l'Ukraine - des objectifs que l'Occident a dénoncés comme un prétexte sans fondement.

Depuis, Moscou affirme que le soutien militaire de Washington et de ses alliés fait traîner la guerre et dissuade l'Ukraine de participer à des pourparlers de paix. En mars, le Kremlin a exigé de l'Ukraine qu'elle cesse ses actions militaires, qu'elle modifie sa constitution pour y inscrire la neutralité, qu'elle reconnaisse la Crimée comme étant russe et qu'elle reconnaisse les zones de l'est tenues par les séparatistes comme des États indépendants comme condition à la paix.

Les sources ukrainiennes et françaises, ainsi que les responsables d'autres pays consultés par Reuters pour cette histoire, ont requis l'anonymat afin de pouvoir parler librement de politiques diplomatiques et de sécurité sensibles.

Les divisions pourraient s'accentuer à mesure que les sanctions et la guerre pèsent sur l'économie mondiale, ce qui risquerait de provoquer des réactions internes et de faire le jeu de Poutine.

"Il était clair dès le départ que cela allait devenir de plus en plus difficile avec le temps - la fatigue de la guerre arrive", a déclaré le Premier ministre estonien Kaja Kallas dans une interview avec CNN.

"Il peut y avoir une différence entre les pays qui ont de bien meilleurs voisins que nous, et ceux qui ont une histoire différente comme nous, les pays baltes et la Pologne."

TRAITER AVEC MISTER PUTIN

Macron a averti que toute paix ne devrait pas "humilier" la Russie comme elle l'a fait pour l'Allemagne en 1918.

À l'instar du chancelier allemand Olaf Scholz, il a maintenu ouverts les canaux de communication avec le Kremlin, ce qui a suscité la consternation des pays les plus belliqueux. Le président polonais a comparé les appels à une conversation avec Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale.

"Nous devrons traiter avec Monsieur Poutine à un moment donné, à moins qu'il n'y ait un coup de palais. Et d'autant plus que cette guerre doit être la plus courte possible", a déclaré l'allié de Macron.

M. Scholz a déclaré que ses appels et ceux de M. Macron avec M. Poutine ont servi à transmettre des messages fermes et clairs, et a souligné que les sanctions contre la Russie ne prendraient fin que si M. Poutine retirait ses troupes et acceptait un accord de paix acceptable pour Kiev.

Toutefois, un membre de l'équipe de Scholz a déclaré à Reuters que la formulation de Macron avait été "malheureuse". Certains diplomates français ont également exprimé en privé des réserves sur la position de Macron, affirmant qu'elle risquait d'aliéner l'Ukraine et les alliés d'Europe orientale.

Bien que reconnaissante du soutien de l'Occident, l'Ukraine s'est hérissée des suggestions selon lesquelles elle devrait concéder des territoires dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu et s'est parfois demandé si ses alliés étaient correctement unis contre la Russie.

L'avertissement de Macron de ne pas humilier la Russie a incité le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dmytro Kuleba, à prévenir que la France ne faisait que s'humilier elle-même, et les relations de Kiev avec Scholz ont été glaciales.

"Nous n'avons pas de Churchill dans l'Union européenne, nous ne nous faisons pas d'illusions à ce sujet", a déclaré le haut fonctionnaire ukrainien, en référence au Premier ministre britannique Winston Churchill pendant la guerre.

Un responsable de la présidence française a déclaré qu'"il n'y a aucun esprit de concession à l'égard de Poutine ou de la Russie dans ce que dit le président." La France veut une victoire ukrainienne et la restauration des territoires ukrainiens, a déclaré le fonctionnaire, et le dialogue avec Poutine ne consiste pas "à faire des compromis mais à dire les choses telles que nous les voyons".

Un responsable de l'administration américaine a déclaré que Washington était plus virulent dans son scepticisme quant à la bonne foi de la Russie, mais a nié qu'il y ait une "différence stratégique" entre les alliés.

Un porte-parole du département d'État a déclaré à Reuters que les États-Unis, en collaboration avec leurs alliés, avaient "tenu parole" pour l'Ukraine - avec des sanctions, des transferts d'armes et d'autres mesures - malgré les opposants qui, depuis avant l'invasion, doutaient de l'unité de l'alliance. L'objectif, a déclaré le porte-parole, était de mettre l'Ukraine en position de force pour négocier.

UNE RUSSIE AFFAIBLIE ?

Faisant référence aux commentaires d'Austin, le premier responsable a déclaré que Washington n'avait pas l'intention de changer le leadership de la Russie mais souhaitait voir le pays affaibli au point qu'il ne puisse plus mener une telle attaque contre l'Ukraine.

"Tout le monde s'est concentré sur la première partie des propos d'Austin et non sur la seconde. Nous voulons voir la Russie affaiblie au point qu'elle ne puisse pas refaire une telle chose", a déclaré le fonctionnaire.

Une source gouvernementale allemande a déclaré que l'objectif d'Austin d'affaiblir la Russie était problématique. Il est regrettable que la ministre allemande des affaires étrangères Annalena Baerbock, membre des Verts, le partenaire de coalition de Scholz, ait soutenu cet objectif, a déclaré la source, car cela complique la question de savoir quand les sanctions pourraient être levées, que l'Ukraine accepte ou non un accord de paix.

Des sources gouvernementales allemandes ont également déclaré qu'elles craignaient que certains Occidentaux n'incitent l'Ukraine à poursuivre des objectifs militaires irréalistes, notamment la reconquête de la péninsule de Crimée annexée par la Russie en 2014, ce qui pourrait prolonger le conflit.

M. Baerbock a déclaré publiquement que les sanctions devraient rester en place jusqu'au retrait des troupes russes de Crimée.

L'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne a quant à lui critiqué à plusieurs reprises l'Allemagne pour avoir traîné les pieds avant d'envoyer des armes lourdes à l'Ukraine, bien que Berlin ait vigoureusement défendu son soutien.

Le conseiller principal du président Volodymyr Zelenskiy, Mykhailo Podolyak, a signalé les frustrations de l'Ukraine :

"La Russie ne doit pas gagner, mais nous ne donnerons pas d'armes lourdes - cela pourrait offenser la Russie. Poutine doit perdre, mais n'imposons pas de nouvelles sanctions. Des millions de personnes vont mourir de faim, mais nous ne sommes pas prêts à recevoir des convois militaires de céréales", a-t-il tweeté le 31 mai.

"La hausse des prix n'est pas le pire qui attend un monde démocratique avec une telle politique", a-t-il ajouté.