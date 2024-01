Et les 10 pires actions européennes sont…

Plutôt que de saluer les vainqueurs, et sans même nourrir l'espoir que les derniers seront un jour les premiers, voici venu le moment de dresser la liste des pires actions européennes de l'année 2023. Nous avons sélectionné de manière arbitraire dix actions assez connues, classées de la plus grande à la plus petite baisse. Enfin plus petite… Suivez la guide.