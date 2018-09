Bourse de Paris : Et maintenant, Trump se penche sur le Japon

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Santander réduit de 164 à 142 EUR son objectif sur Aena, en passant de conserver à souspondérer.

Baader Helvea passe de vendre à conserver sur Aixtron, revalorisé de 10 à 11 EUR.

ZKB démarre le suivi de Bayer à surperformance.

Research Partners passe de 65 à 75 CHF son objectif sur BKW, en restant à conserver.

Goldman Sachs passe d'achat à neutre sur Burberry, en visant 2 536 GBp.

Jefferies rehausse de 1 405 à 1 453 GBp son objectif sur Frontier Developments, en restant acheteur.

SpareBank passe de neutre à acheter sur Grieg Seafood, revalorisé de 95 à 115 NOK.

SocGen abaisse d'acheter à conserver sa recommandation sur MTU Aero en visant 198 EUR.

SocGen passe d'acheter à conserver sur Safran, revalorisé de 112 à 116 EUR.

Nord L/B revalorise Safran de 98 à 120 EUR en restant à conserver.

Jefferies abaisse de 24 à 21 EUR son objectif sur Signify en restant à sousperformance.

L’actualité des sociétés

Globalement, les marchés boursiers se dirigent vers une très mauvaise semaine. Le CAC40 a déjà perdu 3% en quatre séances. Les places asiatiques n'avaient pas connu une aussi mauvaise performance hebdomadaire depuis mars. Et plusieurs marchés émergents sont entrés en marché baissier (le "bear market" des anglo-saxons, 20% de baisse par rapport aux derniers pics).Mais s'il y a une chose que les investisseurs n'aiment pas, c'est l'incertitude.Actuellement,. Je ne parle pas du grand déballage politico-médiatique en cours à Washington, car personne ne sait ce qui en sortira, mais encore et toujours de la croisade du Président américain contre les termes actuels des échanges commerciaux. Les négociations avec le Canada piétinent et l'on se dirige vers une nouvelle tranche de taxation de produits chinois, 200 milliards de dollars environ, dont l'annonce pourrait d'ailleurs avoir lieu dès aujourd'hui. Mais "the cherry on the cake", c'est à James Freeman qu'on la doit. L'éditorialiste du 'Wall Street Journal' a reçu hier un coup de fil de remerciement de Donald Trump pour avoir pris sa défense après la tribune publiée dans le 'New York Times'. Lors de la conversation, le Président lui a indiqué qu'il allait maintenant se pencher sur la balance commerciale avec le Japon, même s'il a concédé avoir de bonnes relations avec le gouvernement nippon. "Bien sûr, cela va rapidement changer une fois que je leur aurai dit combien ils auront à payer", a-t-il dit à Freeman. Moralité ? Le cas japonais avait un peu été oublié ces derniers temps, mais Donald Trump, instable ou pas, a de la suite dans les idées. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.Les indicateurs avancés sont tétanisés ce matin, sans grande tendance mais avec un inévitable biais baissier.Production industrielle et balance commerciale sont au programme pour l'Allemagne (8h00) et la France (8h45), tandis qu'Eurostat publiera à 11h00 une nouvelle estimation du PIB de la zone euro au second trimestre. Mais la grosse actualité "macro" du jour, ce sont les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis en août, diffusés à 14h30 (consensus 191 000 créations d'emplois, 3,8% de chômage).L'euro se négocie 1,16202 USD, stable. L'once d'or est revenue à 1 200 USD. Le pétrole recule, avec un brut léger américain WTI à 67,73 USD et un Brent de Mer du Nord à 76,38 USD.Une enquête pour cartel est en cours en France dans le domaine du matériel électrique : Schneider Rexel et Sonepar ont été perquisitionnées. ArcelorMittal devrait finaliser le rachat d'Ilva le 1er novembre après l'accord signé avec les syndicats du site. Airbus ne négocie plus la vente de Premium Aerotec, du moins pas activement. L'industriel veut cependant toujours s'en séparer. La Coface s'empare du slovène PKZ, filiale de SID Bank. Givaudan détient plus de 98% de Naturex après son OPA amicale. April Figeac Aero et Savencia ont publié leurs comptes.British Airways ( IAG ) a subi un gros piratage de données bancaires de ses clients. Le patron du Crédit Suisse , Tidjane Thiam, n'a pas l'intention de briguer la présidence ivoirienne en 2020. Laa lancé la vente de 2,5 milliards d'euros de prêts non garantis. Assicurazioni Generali proche de racheter la gestion française Sycomore AM. Un investisseur a déposé une plainte contre la communication financière d'Elon Musk autour de Tesla , en espérant monter une action collective (class action).