Bourse de Paris : Et si l'Allemagne aidait la BCE à relancer la croissance ?

L’actualité des sociétés

Aigle Azur aurait reçu 14 offres de reprises, dont celle d' Air France-KLM , dont le titre a lourdement chuté hier après cette nouvelle et des commentaires prudents sur les tendances de réservations. Selon les derniers bruits de couloirs obtenus par Les Echos, l'été a réchauffé les relations entre Renault et Nissan , avec des avancées sur plusieurs dossiers. Le Japonais, on le sait depuis hier, va remplacer son directeur général, Hiroto Saikawa, le fossoyeur de Carlos Ghosn. Vallourec a décroché un contrat de 900 M$ avec ADNOC pour la fourniture de tubes OCTG pendant 5 ans, plus une option de 2 ans. S&P confirme le "AA-" de la Scor Groupe Flo nomme Finexsi comme cabinet indépendant pour évaluer l'offre de rachat du Groupe Bertrand. Gévelot rachète le canadien Cougar. CrossJect Delta Plus ont publié leurs comptes.Un groupe de 50 procureurs généraux, qui représentent la quasi-totalité des états fédérés américains, a lancé une enquête antitrust visant Google en raison de sa position dominante sur Internet, confirmant les rumeurs récentes. Compte tenu de l'ambiance actuelle, on voit mal comment d'autres acteurs clefs du web, on pense à Amazon.com , pourraient y échapper. Apple tiendra à partir de 17h00 (heure de Paris) sa conférence de rentrée, normalement riche de nouveaux produits et services. Les Etats-Unis pourraient privatiser Fannie Mae et Freddie Mac. Repsol serait bien placé pour racheter plus d'1 Md$ d'actifs d' Exxon Mobil dans le Golfe du Mexique. La dette de Ford Motor passe en catégorie spéculative après l'abaissement à "Ba1" décidé par Moody's. Le directeur financier de la Deutsche Bank estime que sa restructuration n'a, pour l'instant, pas eu autant d'impact que cela était redouté sur la banque d'investissement. Telefonica devrait lancer un vaste plan de départs volontaires en Espagne, avec pour objectif de réduire ses troupes d'un quart, soit 5 000 personnes sur 25 000. Sage songe à vendre sa division paiement, Sage Pay. Softbank , l'un des principaux actionnaires de WeWork, demande à la société de reporter son introduction en bourse, a appris le Financial Times, après des interrogations sur la valorisation. Volkswagen a dévoilé hier une berline compacte électrique, ID.3, que le groupe espère élever au rang de classique à l'image de la Coccinelle ou de la Golf. Axxion demande la démission du président de Sunrise Somfy , FPP et Akka notamment.