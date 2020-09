Et si l'or n'avait pas encore dit son dernier mot ?

C'est possible via la sélection d'actions ("stock picking"), par exemple en misant sur des entreprises minières de l'or ou de l'argent, comme nous l'expliquons dans ces deux papiers. Il existe aussi plus d'une centaine de fonds de gestion active autour de la thématique, et à peu près autant d'ETF traitant des matières premières, notamment précieuses.

Plusieurs indices traquent les performances du secteur. Parmi eux, le Philly Gold and Silver Index suit les performances de 30 actions cotées de valeurs minières. First Trust a comparé sa performance annuelle moyenne à celle de l'immobilier coté (FTSE Nareit All Equity REITs Index) et au S&P500 sur 15, 10, 5, 3 et 1 an, et depuis le début de l'année. C'est ce que résume le tableau qui suit :

Source First Trust avec Bloomberg

On constate :

Que l'indice Or et Argent surperforme en 2020, sur 1 an, sur 3 ans et sur 5 ans.

Que l'indice Or et Argent a nettement progressé récemment.

Que l'immobilier coté ne gagne jamais, même si sa performance sur le long terme est très honorable.

Plus étonnant, l'once d'or n'a progressé "que" de 77% en 5 ans, alors que l'indice Philly Gold and Silver a gagné 261,5% sur la même période. First Trust rappelle que les investisseurs misent généralement sur l'or et les sociétés minières pour réduire les pressions inflationnistes. Mais finalement l'inflation n'a atteint que 1,7% par an en moyenne aux Etats-Unis ces 5 dernières années. Par conséquent, et First Trust nous laisse méditer là-dessus, que se passerait-il au niveau de l'engouement pour le secteur si l'accélération de l'inflation que redoutent certains économistes se matérialisait ?