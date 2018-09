Bourse de Paris : Et si le rebond continuait ?

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Le suisse Partners Group , l'américain Franklin Resources , le britannique JD Sports Fashion et les small caps françaises Tessi SergeFerrari et Herige sont en piste pour leurs trimestriels. En Asie ce matin, la tendance est positive à Tokyo, Shanghai et Sydney et plus hésitante à Séoul et Hong Kong.Les chiffres de l'emploi britannique seront présentés à 10h30 (consensus 4% de taux de chômage) avant l'indice ZEW allemand de confiance des investisseurs et les données trimestrielles sur le marché du travail en Europe (11h00). Aux Etats-Unis, l'enquête JOLT sur l'emploi (consensus 6,68 millions) et les stocks des grossistes (consensus +0,7%) seront publiés à 16h00.L'euro remonte sur les 1,16 USD (+0,05%). L'once d'or a peu varié depuis hier à 1 194 USD. Même constat pour le brut, avec un WTI à 67,59 USD et un Brent à 77,50 USD, en hausse de 0,1% environ.