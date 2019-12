Etablissements Maurel & Prom S.A. : Annonce concernant Amerisur Resources plc

Déclaration sur l'absence d'intention de faire une offre

CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE, PUBLIE OU DISTRIBUE, EN TOUT OU PARTIE, DANS OU A PARTIR DES ETATS-UNIS OU DE TOUTE JURIDICTION OU CECI CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS OU DE LA REGLEMENTATION APPLICABLES.

CE COMMUNIQUE RELEVE DE LA REGLE 2.8 DU "CITY CODE ON TAKEOVERS AND MERGERS" DU ROYAUME UNI (LE "CODE").

Regulatory News:

Etablissements Maurel & Prom S.A. ("M&P") (Paris:MAU) prend note de l'annonce faite le 15 novembre 2019 d'une offre recommandée en numéraire portant sur Amerisur Resources plc ("Amerisur") par Geopark Limited ("Geopark") et de la publication de la documentation relative à cette offre (scheme document) en conséquence. Suite à la réalisation d'un audit et conformément à ses critères d'investissement, M&P confirme ne pas avoir l'intention de faire une offre concurrente portant sur Amerisur.

La Règle 2.8 du Code (imposant des restrictions à la faculté de faire une offre à l'avenir) est applicable au présent communiqué.

Conformément à la Règle 2.8 du Code, M&P, ainsi que toute personne agissant de concert avec M&P, se réserve le droit d'écarter les restrictions imposées par la Règle 2.8 dans les circonstances suivantes : (i) avec le consentement du conseil d'administration d'Amerisur en cas de retrait ou de caducité de l'offre de Geopark, (ii) si un tiers autre que Geopark annonce une intention ferme de faire une offre portant sur Amerisur, (iii) à la suite de l'annonce par Amerisur d'une opération de cession (whitewash transaction) ou d'une "fusion inversée" (reverse takeover) conformément au Code et (iv) dans l'hypothèse d'un changement significatif de circonstances (tel que déterminé par le Takeover Panel).

Informations importantes

Ce communiqué n’a pas pour objet, et ne constitue pas, même en partie, une offre, invitation ou sollicitation d’une offre d’acheter, d’acquérir, souscrire, vendre ou disposer de tous titres financiers, que ce soit en vertu de ce communiqué ou d'une autre manière.

La distribution de ce communiqué dans des juridictions autres que la France et le Royaume Uni peut faire l’objet de restrictions légales et réglementaires et en conséquence les personnes en possession de ce communiqué doivent s’informer sur ces restrictions et les respecter. Tout manquement à ces restrictions pourrait constituer une violation de la législation et réglementation boursière de telles juridictions.

H&P Advisory Limited ("H&P"), qui est habilité et règlementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority, agit uniquement pour le compte de M&P dans le cadre des sujets mentionnés dans le présent communiqué et n’acceptera aucune responsabilité vis-à-vis de quiconque à l’exception de M&P, que ce soit au titre des protections consenties aux clients de H&P ou au titre des conseils fournis dans le cadre du contenu de ce communiqué et des sujets mentionnés dans le présent communiqué.

Obligations de communications prescrites par le Code

Règle 26.1

Conformément à la Règle 26.1 du Code, une copie du présent communiqué de presse sera disponible sur le site internet de M&P https://www.maureletprom.fr. Le contenu du site internet auquel il est fait référence dans ce communiqué n’est pas incorporé dans ce communiqué et ne fait pas partie de ce communiqué.

Maurel & Prom is listed for trading on Euronext Paris

CAC Small, CAC Mid&Small, CAC All Tradable

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191203005489/fr/