"Etape majeure" en Angleterre avec la réouverture des commerces

LONDRES, 12 avril (Reuters) - Les commerces, salons de coiffure, salles de sport et terrasses des pubs rouvrent lundi en Angleterre dans ce que le Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié d'"étape majeure" vers une liberté post-mesures de confinement liées à l'épidémie de coronavirus.

Des centaines de milliers de commerces ont fermé début janvier, lorsque l'Angleterre a entamé un troisième confinement destiné à enrayer la propagation du variant dit britannique du coronavirus.

Avec le déploiement des vaccins, qui a été administré à plus de la moitié des adultes du pays, et les mesures de confinement, le nombre de décès a été réduit de 95% depuis le pic constaté en janvier, et le nombre de nouvelles infections, de 90%.

Boris Johnson avait indiqué plus tôt ce mois-ci que ces progrès face à la crise sanitaire permettraient un allègement progressif des restrictions.

"Je suis sûr que cela va être un grand soulagement pour les propriétaires de commerces qui ont été fermés pendant si longtemps, et pour tous les autres c'est l'occasion de recommencer à faire des choses que nous aimons et qui nous ont manqué", a dit le dirigeant britannique dans un communiqué publié dimanche.

"J'appelle tout le monde à continuer d'agir de manière responsable", a-t-il ajouté, soulignant le respect des mesures d'hygiène, l'importance du port du masque et de la distanciation sociale.

Les pubs et restaurants pourront reprendre ce lundi le service en terrasse, tandis que le couvre-feu sur la vente d'alcool est levé. Le service en salle ne reprendra pas avant le 17 mai au plus tôt. (Paul Sandle; version française Jean Terzian)