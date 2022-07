Etats-Unis-Au moins 26 morts dans des inondations dans le Kentucky

par Kanishka Singh

31 juillet (Reuters) - Au moins 26 personnes, dont des enfants, ont péri dans des inondations déclenchées par des pluies torrentielles dans l'est du Kentucky, les autorités s'attendant à continuer de trouver des corps pendant des semaines.

"Les dégâts sont considérables, de nombreuses familles sont déplacées et de nouvelles pluies sont attendues tout au long de la journée de demain", a écrit sur Twitter le gouverneur de l'Etat, Andy Beshear.

"Je suis au courant de plusieurs corps supplémentaires, et nous savons que cela va s'amplifier", a-t-il également déclaré à NBC News. "Nous allons trouver des corps pendant des semaines."

Quatre décès d'enfants ont été confirmés samedi et le gouverneur a déclaré à NBC News qu'il craignait que ce nombre augmente d'au moins deux personnes dimanche. Andy Beshear a ajouté que des corps continueraient d'être découverts à mesure que les secours atteindront des zones plus éloignées.

Le centre national de météorologie (National Weather Service) a déclaré que plusieurs séries d'averses et de tempêtes étaient attendues jusqu'à mardi. Une veille d'inondation était en vigueur jusqu'à lundi matin pour les régions du sud et de l'est du Kentucky, a indiqué l'agence.

Les inondations sont la deuxième catastrophe à frapper le Kentucky en sept mois, après la tornade qui a fait près de 80 victimes dans l'ouest de l'État en décembre.

Andy Beshear a déclaré jeudi l'état d'urgence et décrit la catastrophe comme "l'une des inondations les plus graves et les plus dévastatrices" de l'histoire du Kentucky.

Le président Joe Biden a déclaré vendredi l'état de catastrophe majeure dans le Kentucky, ce qui a permis d'allouer des fonds fédéraux à l'État.

Selon le site PowerOutage.US, plus de 14.000 pannes d'électricité ont été signalées dans l'État dimanche après-midi.

Les dégâts causés par les tempêtes pourraient prendre des années à réparer, a déclaré Andy Beshear. (Version française Benjamin Mallet)