Etats-Unis: Baisse de l'activité dans les services, au plus bas depuis mai 2020-ISM

WASHINGTON (Reuters) - La croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis a ralenti plus que prévu en octobre pour revenir à son rythme le plus lent depuis mai 2020, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée jeudi.

L'indice ISM des services est ressorti en baisse à 54,4 après avoir atteint 56,7 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 55,5.

Le sous-indice mesurant l'évolution des nouvelles commandes a reculé à 56,5 contre 60,6. Les professionnels ont signalé une forte baisse des exportations, probablement en raison du ralentissement de la croissance mondiale et de la vigueur du dollar.

La composante des prix payés par les entreprises de services est revenue à 70,7 après 68,7 et celle de l'emploi est passée sous le seuil de 50 séparant contraction et expansion de l'activité, à 49,1 après 53 en septembre.

Une autre enquête sur la conjoncture dans les services, celle de S&P Global auprès des directeurs d'achats, montre elle aussi un ralentissement, son indice revenant à 47,8 après 49,3 en juillet.

(Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)