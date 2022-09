États-Unis: Biden dénonce les républicains extrémistes comme une menace pour la démocratie

PHILADELPHIE (Reuters) - Le président américain Joe Biden a accusé jeudi les républicains alliés à Donald Trump de nuire aux fondements démocratiques du pays et a appelé les électeurs à rejeter l'extrémisme, alors qu'auront lieu en novembre les "midterms" - les élections de mi-mandat au Congrès américain.

S'exprimant depuis Philadelphie dans un discours télévisé en 'prime time', le chef de la Maison blanche a reproché aux républicains dits "MAGA" (une référence au slogan cher à Donald Trump, "Make America Great Again") d'être disposés à annuler des élections démocratiques.

Il les a accusé également d'être "déterminés à ramener ce pays en arrière", à une époque sans droit à l'avortement, à la vie privée, à la contraception et au mariage homosexuel - des droits auxquels la plupart des Américains sont favorables.

"Donald Trump et les républicains MAGA représentent un extrémisme qui menace les fondations mêmes de notre république", a dit Joe Biden. "Alors que je me tiens ici ce soir, l'égalité et la démocratie sont sous attaque. Nous ne nous faisons pas de faveur en prétendant autrement".

Cette prise de parole marque un virage pour Joe Biden à l'approche des élections de mi-mandat alors que, selon des conseillers, le président américain s'inquiète de plus en plus de tendances antidémocratiques au sein du Parti républicain et cherche à protéger le Congrès, contrôlé par les démocrates, ainsi que ses chances de réélection en 2024.

Après avoir consacré, depuis le début de l'année, l'essentiel de son énergie à la lutte contre la flambée de l'inflation et à la guerre en Ukraine, Joe Biden a commencé ces derniers jours à s'en prendre vivement aux républicains trumpistes.

(Reportage Steve Holland à Philadelphia, Trevor Hunnicutt et Jarrett Renshaw à Washington, avec Jeff Mason et Tyler Clifford à Washington; version française Jean Terzian)

par Steve Holland, Trevor Hunnicutt et Jarrett Renshaw