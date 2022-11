Etats-Unis: Biden s'engage à travailler avec les républicains, le contrôle du Congrès encore incertain

ALPHARETTA, Géorgie et PHOENIX, Arizona (Reuters) - La bataille pour le contrôle du Congrès américain se poursuivait au lendemain des élections de mi-mandat, les républicains semblant se rapprocher mercredi d'une majorité à la Chambre des représentants, sans toutefois que la "vague rouge" annoncée ne se produise.

Le dépouillement était encore en cours dans le Nevada et l'Arizona, où les démocrates visent la victoire, et l'issue du scrutin dans ces Etats restait incertaine.

Si aucun parti ne remporte la victoire dans les deux Etats, le résultat du scrutin en Géorgie sera décisif pour savoir qui contrôlera le Sénat, un second tour pourrait toutefois être nécessaire pour connaître le vainqueur.

En effet, selon les projections de l'institut Edison Research, ni le candidat démocrate Raphael Warnock ni son adversaire républicain Herschel Walker n'aurait remporté 50% des voix en Géorgie.

Les républicains ont d'ores et déjà remporté 210 sièges sur les 218 nécessaires pour obtenir une majorité à la Chambre des représentants, selon Edison Research. Ces résultats pourraient cependant encore évoluer, certains dépouillements étant encore en cours.

Le président américain s'est engagé à travailler avec les républicains, déclarant comprendre les frustrations des électeurs.

"Les Américains ont clairement indiqué, je pense, qu'ils attendaient des républicains qu'ils soient également prêts à travailler avec moi", a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Joe Biden a par ailleurs annoncé qu'il se prononcerait l'année prochaine sur sa candidature à la présidentielle de 2024, tout en réaffirmant sa volonté de solliciter un nouveau mandat.

Un responsable de la Maison blanche a déclaré que Joe Biden s'était entretenu mercredi par téléphone avec le chef de file des républicains dans la Chambre sortante, Kevin McCarthy, en bonne place pour occuper le poste de "speaker" si son parti remportait une majorité.

En cas de majorité à la Chambre, les républicains pourraient bloquer certains projets de l'administration Biden pendant les deux ans à venir avant la prochaine présidentielle.

(Reportage Joseph Ax, Jason Lange, Doina Chiacu, Susan Heavey, Moira Warburton, Gram Slattery, Makini Brice et Trevor Hunnicutt à Washington, Gabriella Borter à Birmingham, Michigan, Nathan Layne à Alpharetta, Georgia, Masha Tsvetkova à New York, Tim Reid à Phoenix et Ned Parker à Reno, Nevada, et Lucy Raitano et Amanda Cooper à Londres; rédigé par Andy Sullivan et Richard Cowan; version française Camille Raynaud)

par Nathan Layne et Tim Reid