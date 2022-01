États-Unis: Chute inattendue des ventes au détail en décembre

WASHINGTON (Reuters) - Les ventes au détail aux Etats-Unis ont enregistré une chute inattendue en décembre alors que les Américains restent contraints par des pénuries de biens et l'augmentation des contaminations par le coronavirus.

Le département du Commerce a fait état vendredi d'une baisse de 1,9% des ventes au détail le mois dernier après une croissance de 0,2% (révisé) en novembre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient des ventes stables en décembre.

Les goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement en raison de la pandémie ont entraîné des pénuries de biens, notamment dans le secteur automobile. Les consommateurs américains ont donc commencé leurs achats de Noël dès le mois d'octobre, ce qui a nui aux ventes en décembre.

Les ventes au détail hors automobiles et carburants ont chuté de 2,3% en décembre, après une hausse de 0,1% (révisé) en novembre.

Une mesure plus étroite encore, qui exclut aussi les matériaux de construction et les services alimentaires et qui est la plus proche de la composante de la consommation des ménages dans le calcul du produit intérieur brut (PIB), affiche une baisse de 3,1% après une baisse de 0,5% (révisé) en novembre.

