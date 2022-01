Etats-Unis: Daly (Fed) soutient une hausse des taux dès mars, plaide pour 1,25% d'ici fin 2022

(Reuters) - La Réserve fédérale américaine devrait commencer en mars à relever ses taux d'intérêt, actuellement proches de zéro, pour les porter à 1,25% d'ici la fin de l'année afin de freiner la progression de l'inflation, mais tout en continuant à soutenir l'économie, a déclaré lundi Mary Daly, la présidente de l'antenne de San Francisco de l'institution.

"Si on parvient à ce point, c'est vrai que c'est un resserrement mais cela laisse suffisamment de marges au système parce que l'objectif final, c'est un taux de 2,5%, on soutient donc l'économie (...), mais on enlève certains des instruments extraordinaires que nous avons fournis", a-t-elle déclaré à Reuters.

"Je pense que l'équilibre est la chose appropriée à faire au regard de l'incertitude à laquelle nous sommes confrontés."

(Reportage Ann Saphir et Lindsay Dunsmuir; version française Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)