02/11/2020 | 16:24

L'activité du secteur manufacturier américain a enregistré une croissance bien plus forte que prévu en octobre, à en croire l'Institute for Supply Management (ISM) lundi.



Son indice ISM a bondi à 59,3 le mois dernier, son plus haut depuis septembre 2018, contre 55,4 en septembre et un niveau attendu à 55,8 par les économistes.



La barre des 50 points marque la frontière entre croissance et contraction de l'activité.



Le sous-indice des nouvelles commandes a augmenté de 7,7 points, passant à 67,9 contre 60,2 le mois dernier, tout comme celui de l'emploi qui est remonté à 53,2 contre 49,6.



Un autre indice PMI manufacturier publié lundi par IHS Markit est aussi ressorti en hausse et au plus haut depuis janvier 2019.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.