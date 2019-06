Etats-Unis : ISM services PMI meilleur qu'attendu à 56.9

05/06/2019 | 16:02

Le consensus tablait sur 55.6. La précédente publication s'élevait à 55.5.

Cet indice publié par l'Institute for Supply Management mesure l'activité non-manufacturière aux Etats-Unis, soit 80 % de l'économie américaine. Le point pivot de cet indicateur est 50, dans le cas d'un résultat inferieur, cela indiquerait une contraction de l'activité et donc une dégradation du climat des affaires. L'indice ISM se base sur les tendances de l'emploi, les nouvelles commandes ainsi que sur le niveau des prix. L'influence de cet indicateur porte sur les différents marchés notamment celui des changes et donc sur le dollar. En effet, en cas de mauvais résultat, le dollar devrait être pénalisé laissant présager une dégradation de la conjoncture économique américaine.