WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a promulgué samedi la loi qui prévoit une suspension provisoire du plafond de la dette des États-Unis, écartant ainsi le spectre d'un catastrophique défaut de paiement.

La Chambre des représentants et le Sénat ont adopté mercredi et jeudi, respectivement, le projet de loi après que Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, sont parvenus à un accord à l'issue de négociations tendues.

Pour l'essentiel, l'accord prévoit la suspension du plafond de la dette américaine jusqu'au 1er janvier 2025, soit après l'élection présidentielle de novembre 2024. Il fixe aussi une limite sur les dépenses publiques l'an prochain et en 2025.

Le département du Trésor avait prévenu que le gouvernement fédéral n'aurait plus été en mesure d'effectuer des versements à partir du 5 juin.

"Il était essentiel de parvenir à un accord, et c'est une très bonne nouvelle pour le peuple américain", a déclaré Joe Biden, qui a ratifié la loi à la Maison-Blanche. "Personne n'a obtenu tout ce qu'il voulait. Mais le peuple américain a obtenu ce dont il avait besoin", a-t-il ajouté.

L'agence de notation Fitch a annoncé vendredi qu'elle maintenait "sous surveillance négative" la note "AAA" des États-Unis malgré l'accord qui va permettre au gouvernement de faire face à ses obligations.

(Reportage Trevor Hunnicutt, avec la contribution d'Eric Beech et Nick Zieminski ; version française Kate Entringer)

par Trevor Hunnicutt