WASHINGTON (Reuters) - La Chambre des représentants à majorité républicaine a voté samedi en faveur d'un programme d'aide de 60,84 milliards de dollars (57,11 milliards d'euros) pour l'Ukraine, malgré la contestation de certains élus.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a salué après le vote une décision qui "maintient l'histoire sur la bonne voie".

Ce projet d'aide, qui doit encore être approuvé par le Sénat la semaine prochaine, "empêchera la guerre de s'étendre, sauvera des milliers et des milliers de vies et aidera nos deux nations à devenir plus fortes", a ajouté Volodimir Zelensky sur le réseau social X.

Au total, les parlementaires ont accepté de débloquer pour 95 milliards de dollars d'aide qui incluent également 8,12 milliards pour Taïwan et la région Indo-Pacifique et 26 milliards de dollars pour Israël, dont 9,1 milliards en aide humanitaire.

Le plan doit maintenant être soumis au Sénat à majorité démocrate, qui a adopté une mesure similaire il y a plus de deux mois.

Le président Joe Biden, a fait savoir la Maison blanche, a enjoint le Sénat à adopter rapidement le plan afin qu'il le ratifie au plus vite.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a salué une décision qui renforce, selon lui, la sécurité de l'Alliance atlantique.

"L'Ukraine utilise les armes fournies par les alliés de l'Otan pour détruire les capacités de combat russes. Cela renforce notre sécurité à tous, en Europe et en Amérique du Nord", a-t-il déclaré sur X.

Sur les 60,84 milliards de dollars destinés à Kyiv, 23 milliards serviront à remplacer les armes et stocks américains envoyés en Ukraine.

Certains républicains avaient manifesté leur opposition à l'envoi d'une nouvelle aide à l'Ukraine, menaçant la position de Kevin McCarthy à la tête de ma Chambre des représentants.

"L'adoption du projet de loi d'aide à l'Ukraine enrichira encore plus les États-Unis et ruinera davantage l'Ukraine, entraînant plus de morts, a commenté de son côté le Kremlin, cité par l'agence de presse Tass, après le vote.

(Avec Ron Popeski, version française Zhifan Liu et Kate Entringer)

par Patricia Zengerle, Richard Cowan et Moira Warburton