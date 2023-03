WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) devra probablement relever ses taux d'intérêt davantage que prévu face aux récentes solides données économiques et elle est prête à des décisions encore plus importantes si la "totalité" des informations entrantes suggère que des mesures plus strictes sont nécessaires pour contrôler l'inflation, a déclaré mardi son président.

"Les dernières données économiques sont plus fortes que prévu, ce qui suggère que le niveau ultime des taux d'intérêt sera probablement plus élevé que prévu", a déclaré Jerome Powell dans des remarques préparées pour une audition devant la commission sénatoriale des banques.

Il s'agit de sa première déclaration publique depuis la publication des chiffres de l'inflation américaine qui ont montré une réaccélération inattendue en janvier.

