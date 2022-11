Etats-Unis: La Fed relève son taux de 75 points de base et suggère de futures hausses plus modestes

WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé mercredi son principal taux d'intérêt de trois quarts de point dans le but de freiner l'inflation, mais a suggéré que les futures augmentations du coût du crédit pourraient se faire à un rythme plus lent afin de tenir compte du "resserrement cumulatif de (sa) politique monétaire".

L'évolution de la formulation du communiqué, publié à l'issue de deux jours de débats, prend en compte l'impact toujours évolutif de la remontée rapide du taux de la Fed et de la volonté d'amener le taux des fonds fédéraux à un niveau "suffisamment restrictif pour ramener l'inflation à 2% à terme".

Les "hausses" de l'objectif de taux "seront appropriées", a déclare la Fed. "En déterminant le rythme des futures augmentations de la fourchette cible, le comité prendra en compte le resserrement cumulatif de la politique monétaire, les délais avec lesquels la politique monétaire affecte l'activité économique et l'inflation, ainsi que les développements économiques et financiers", a-t-elle ajouté.

Le changement de vocabulaire de la Fed témoigne du large débat qui s'est instauré sur l'impact du resserrement de la politique monétaire sur l'économie et le risque que de fortes hausses de taux ne fragilisent le système financier ou ne déclenchent une récession.

Alors que ses récentes augmentations de taux de 75 points de base ont été décidées au nom de la nécessité d'agir "rapidement" pour endiguer l'inflation, qui atteint plus de trois fois l'objectif de 2% de la Fed, la banque centrale entre maintenant dans une phase plus nuancée.

L'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds"), le principal instrument de la politique monétaire de la Fed, est porté entre 3,75% et 4%, le niveau le plus élevé depuis début 2008.

La banque centrale a augmenté son taux lors des six dernières réunions, opérant sa remontée la plus rapide depuis l'ère Paul Volcker dans les années 1970 et 1980.

Les membres du Federal Open Market Committee (FOMC), le comité de politique monétaire de la Fed, restent "très attentifs aux risques inflationnistes", a ajouté la Fed.

Elle a souligné que l'économie semblait progresser à un rythme modéré, avec des créations d'emplois toujours "solides" et un faible taux de chômage.

Sur les marchés financiers, les indices de Wall Street étaient en hausse, le Standard & Poor's 500 prenant 0,51% alors qu'il cèdait 0,3% peu avant ces annonces.

Au même moment, le rendement des bons du Trésor à dix ans perdait 4,5 points de base à 4,007% et le dollar abandonnait 0,69% face à un panier de devises de référence.

Le président de l'institution, Jerome Powell, doit commenter la décision du comité, prise à l'unanimité, lors d'une conférence de presse à partir de 18h30 GMT.

(Reportage Howard Schneider, version française Laetitia Volga, édité par Camille Raynaud)

par Howard Schneider et Ann Saphir