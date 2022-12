Etats-Unis: La SEC accuse l'ex-PDG de FTX de fraude

WASHINGTON (Reuters) - Le gendarme boursier américain, la SEC, a annoncé mardi le lancement de poursuites contre le fondateur de la plate-forme de crypto-actifs FTX, Sam Bankman-Fried, l'accusant d'avoir escroqué ses investisseurs.

La SEC va notamment demander une injonction pour empêcher Sam Bankman-Fried de négocier des titres à l'avenir, sauf à compte personnel, ainsi qu'une amende, indique-t-elle dans un communiqué.

Des actes d'accusations séparés seront émis par le bureau du procureur des États-Unis pour le district Sud de New York et la Commodity Futures Trading Commission plus tard dans la journée de mardi, a déclaré la SEC.

Sam Bankman-Fried a été arrêté lundi à Nassau, aux Bahamas, à la demande du gouvernement américain qui a lancé des poursuites à son encontre.

"Il a été arrêté pour diverses infractions aux lois financières des États-Unis, qui sont également des infractions aux lois du Commonwealth des Bahamas", a dit la police des Bahamas dans un communiqué, ajoutant qu'il a été placé en détention sans incident et qu'il comparaîtra mardi devant le tribunal de première instance de Nassau.

FTX a annoncé en novembre une procédure de sauvegarde aux Etats-Unis et la démission de Sam Bankman-Fried, après une crise de liquidités qui a secoué l'ensemble du secteur.

(Reportage Susan Heavey et Jasper Ward à Washington, Luc Cohen à New York, Brian Ellsworth à Miami; Version française Kate Entringer)