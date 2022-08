Etats-Unis: La variole du singe déclarée urgence de santé publique

(Reuters) - Les Etats-Unis ont défini l'épidémie de variole du singe comme urgence de santé publique, a annoncé vendredi le secrétaire américain à la Santé, Xavier Becerra, une décision qui devrait permettre l'allocation de financements et outils supplémentaires pour lutter contre la maladie.

Le gouvernement américain adopte ainsi une position s'inscrivant dans la lignée de celle de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a qualifié le mois dernier la variole du singe d'"urgence de santé publique de préoccupation internationale".

Plus tôt cette semaine, le président américain Joe Biden a nommé deux représentants fédéraux de haut rang pour coordonner la lutte contre l'épidémie de variole du singe, dont des cas ont été signalés notamment en Californie et à New York.

(Reportage Manas Mishra, Ismail Shakil et Leela de Kretser; version française Jean Terzian)