(Reuters) - Le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a promulgué mercredi une loi interdisant l'application TikTok dans cet Etat du nord-ouest des Etats-Unis.

Le Montana devient ainsi le premier Etat américain à interdire l'application chinoise de partage de vidéos sur son territoire.

TikTok fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux en raison des craintes que les données des utilisateurs de l'application appartenant à la société ByteDance, basée à Pékin, ne se retrouvent entre les mains du gouvernement chinois, des accusations que le groupe rejette.

Greg Gianforte a déclaré que la loi permettrait de renforcer "notre priorité commune de protéger les habitants du Montana contre la surveillance du Parti communiste chinois".

L'interdiction doit entrer en vigueur le 1er janvier 2024.

TikTok pourrait se voir infliger des amendes pour chaque infraction et des amendes supplémentaires de 10.000 dollars par jour en cas de violation de l'interdiction.

Les boutiques d'applications de Google et d'Apple ne pourront plus proposer TikTok dans l'Etat. Apple et Google, pourraient également se voir infliger des amendes de 10.000 dollars par jour et par infraction s'ils ne respectent pas l'interdiction.

Les personnes utilisant l'application ne pourront toutefois pas faire l'objet de sanctions.

(Reportage David Shepardson; version française Camille Raynaud)

par David Shepardson