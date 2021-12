Etats-Unis: Le démocrate Joe Manchin refuse de soutenir le plan de Biden

WASHINGTON (Reuters) - Le sénateur américain Joe Manchin, un démocrate modéré à la voix cruciale pour faire passer le plan d'investissement de 1.750 milliards de dollars (1.546 milliards d'euros) de Joe Biden, a annoncé dimanche qu'il n'apporterait pas son soutien.

"Je ne peux pas voter pour aller de l'avant avec ce texte de loi", a déclaré le sénateur dans l'émission "Fox News Sunday", mettant en avant ses inquiétudes concernant l'inflation.

"Je ne peux pas. J'ai tenté tout ce qui était humainement possible".

La Maison blanche a estimé que par ses déclarations, Joe Manchin revenait sur son engagement de trouver un terrain d'entente et indiqué qu'elle trouverait une solution pour avancer sur le projet de loi en 2022.

"Si ses déclarations sur Fox et ses déclarations écrites signalent la fin de cet effort, il s'agit d'un revirement soudain et inexplicable de sa position et une rupture de ses engagements vis-à-vis du président et des collègues du sénateur à la Chambre et au Sénat", déclare la porte-parole de la Maison blanche Jen Psaki dans un communiqué.

Le plan "Build Back Better" de la Maison Blanche a pour ambition de renforcer la couverture sociale des Américains et d'accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Il constitue une pièce centrale des chantiers législatifs de Joe Biden.

Dans un communiqué diffusé après l'émission, Joe Manchin a souligné que l'aggravation de l'endettement des Etats-Unis pourrait "dramatiquement entraver" la capacité du pays à faire face à l'épidémie de coronavirus et aux menaces géopolitiques.

Le soutien de Joe Manchin est crucial au Sénat où les démocrates ne disposent que d'une faible marge de contrôle face à des Républicains unis dans leur opposition au texte. Même s'il était finalement persuadé de voter en faveur du projet, la Maison blanche aurait encore à convaincre la sénatrice Kyrsten Sinema, une autre démocrate modérée.

Bien que les discussions avec Joe Manchin aient été difficiles, l'équipe de Joe Biden avait laissé entendre ces derniers jours qu'un accord était en vue.

Le projet augmenterait la taxation des plus aisés et des entreprises afin de financer un renforcement des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, augmenter la protection sociale et créer des solutions de garde gratuites pour les tout-petits.

(Avec David Brunnstrom , version française Gwénaëlle Barzic)

par Jan Wolfe et Trevor Hunnicutt