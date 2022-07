Etats-Unis: Les mises en chantier de logements au plus haut depuis septembre

Les mises en chantier ont reculé de 2% à 1,559 million, leur plus bas niveau enregistré depuis septembre 2021, contre 1,591 million en mai (révisé de 1,549 million) et un consensus d'économistes de 1,580 million.

Le nombre de permis de construire s'est inscrit en baisse de 0,6%, à 1,685 million d'unités, contre 1,695 en mai et un consensus de 1,650 million.

Dans le même temps, une enquête mensuelle de la fédération NAHB a montré lundi que le sentiment des promoteurs immobiliers s'est dégradé en juillet, revenant à son plus bas niveau mai 2020, en raison de l'inflation et des coûts d'emprunt plus élevés.