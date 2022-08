États-Unis: Plus de 300 documents classifiés récupérés au domicile de Trump, selon la presse

WASHINGTON (Reuters) - Le gouvernement américain a récupéré au domicile floridien de l'ancien président Donald Trump plus de 300 documents portant la mention "classifié", dont des contenus de la CIA, du FBI et de l'Agence de sécurité nationale, a rapporté lundi le New York Times, citant des personnes au fait de la question.

D'après le journal, un premier lot de plus de 150 documents classifiés a été récupéré en janvier par le service national des archives, avant que des conseillers de Donald Trump donnent en juin un second lot de documents au département de la Justice.

Enfin, un troisième paquet de documents a été saisi par le FBI au cours d'une perquisition effectuée ce mois-ci au domicile de l'ancien président à Mar-a-Lago, en Floride, a indiqué le New York Times.

Aucun commentaire n'a été obtenu auprès du département de la Justice. Des représentants de Donald Trump n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaire.

Donald Trump a demandé lundi à un tribunal fédéral de Floride d'empêcher le FBI d'analyser les documents saisis à son domicile, le temps que soit nommé un expert chargé de superviser le processus.

Cette perquisition s'inscrit dans le cadre d'une enquête fédérale visant à déterminer si l'ancien locataire de la Maison blanche a emporté illégalement des documents à la fin de son mandant en janvier 2021.

(Reportage Rami Ayyub; version française Jean Terzian)