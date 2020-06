Etats-Unis : Trump met de l'huile sur le feu

« Les messages teintés de haine de Donald Trump ne sont pas dignes du Président de la première puissance mondiale. La CFDT exprime son soutien aux victimes de la discrimination, à ceux qui luttent contre le racisme et contre toute violence. » Ce tweet de Laurent Berger est un véritable coup de gueule du secrétaire général sur la gestion de la situation aux Etats-Unis. Depuis le décès de George Floyd le 25 mai à Minneapolis mort étouffé par un policier américain, les grandes villes des Etats-Unis connaissent quotidiennement d'importantes manifestations, auxquelles participent des dizaines de milliers d'Américains, blancs, noirs, métis et dont certaines tournent à l'émeute.

Pour la CFDT, « L'attitude du Président Trump manque non seulement d'empathie à l'égard de George Floyd et de sa famille, comme de toutes les victimes des brutalités ou de l'épidémie, mais elle ajoute aussi de l'huile sur le feu au lieu de contribuer à un retour au calme. Son arrogance sur le plan interne se double d'un mépris au plan international qui le conduit à rompre avec de nombreux organismes et accords internationaux (…) Partout, c'est la stratégie de l'affrontement au lieu du dialogue et de la recherche de solutions équilibrées. » Cette attitude du Président américain est d'autant plus incompréhensible que les Etats-Unis ont beaucoup de difficultés à faire face à la pandémie du Covid-19 et est à ce jour le pays le plus touché avec près de 110 000 morts.

Le siège de l'AFL/CIO attaqué

Laurent Berger a par ailleurs adressé un message de solidarité à Richard Trumka, son homologue de l'organisation syndicale américaine AFL/CIO. Le siège de la centrale à Washington, situé près de la Maison Blanche, a été attaqué au cours d'une nuit d'émeute dans la capitale. Ce geste a été qualifié de « d'insensé » et « honteux » par le syndicaliste américain qui conclut « le mouvement syndical n'est pas qu'un immeuble. C'est aussi un rassemblement vivant de travailleurs qui ne cesseront jamais de lutter pour la justice économique, sociale et contre le racisme. »

