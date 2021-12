Etats-Unis: Un incendie détruit des centaines de maisons dans le Colorado

DENVER (Reuters) - Un incendie a détruit des centaines de maisons, fait des dizaines de blessés et forcé des dizaines de milliers d'habitants à évacuer deux villes à l'est des montagnes Rocheuses, près de Denver dans l'Etat du Colorado, ont annoncé jeudi les autorités.

L'incendie, propagé dans des prairies desséchées par des vents violents, a ravagé près de 647.5 hectares et détruit plus de 500 maisons, a indiqué le shérif du comté de Boulder, Joe Pelle.

Des évacuations ont été ordonnées dans les villes de Superior et Louisville, qui comptent respectivement environ 13.000 et 18.000 habitants.

Le shérif a expliqué que les vents violents ne permettaient pas de ralentir la progression de l'incendie, et a ajouté que les pompiers et les services d'urgence ne pouvaient que "tenter de devancer le feu et faire en sorte d'évacuer les gens. C'est tout ce qu'il est possible de faire".

Joe Pelle a précisé qu'aucun décès ni aucune disparition n'avait été rapportés.

Les autorités ont indiqué que les prévisions météorologiques annonçaient que les vents devraient diminuer d'intensité tard jeudi soir ou tôt vendredi, ce qui permettrait aux pompiers de s'approcher des flammes et aux hélicoptères et aux avions bombardiers d'eau de décoller pour combattre l'incendie.

