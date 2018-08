Etats-Unis : balance commerciale meilleure qu'attendu à -46.3B

03/08/2018 | 14:33

Le consensus tablait sur -46.5B. La précédente publication s'élevait à -43.1B.

Cette statistique permet de définir la différence entre les importations et les exportations de biens et de services. Un pays est dans une situation d'excédent commercial en cas d'exportations supérieures aux importations. Un déficit commercial trop important ou en hausse peut traduire une activité économique compliquée et un ralentissement de la consommation. Une hausse des exportations entraîne généralement une appréciation du dollar et une hausse des bourses américaines.