Etats-Unis : confiance des consommateurs meilleure qu'attendu à 137.9

30/10/2018 | 15:03

Le consensus tablait sur 136.3. La précédente publication s'élevait à 138.4.

Cet indice, publié chaque mois par le Conference Board, mesure la confiance en l’activité économique des consommateurs américains. La base 100 correspond à l’année 1985, considérée comme l’année moyenne de référence, et plus l’indice est élevé, plus la confiance des consommateurs est forte. Cette statistique est un bon indicateur des dépenses des ménages et donc de l’activité économique américaine en général.