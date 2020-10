Etats-Unis : enquête ADP meilleure qu'attendu à 837000

01/10/2020 | 15:41

Le consensus tablait sur 850000. La précédente publication s'élevait à 873000.

Cette enquête mensuelle dirigée par les cabinets de conseil en ressources humaines ADP (Automatic Data Processing) et Macroeconomic Advisers, vise à définir la situation sur le front de l'emploi aux Etats-Unis. Cette enquête est publiée deux jours avant la présentation du rapport officiel sur l'emploi du Département du Travail américain et repose sur les prévisions des économistes interrogés. Les résultats de l'enquête mesurent le niveau d'emploi privé non agricole, donnant des perspectives significatives sur le marché du travail américain, ce qui peut avoir un impact direct sur les indices ainsi que sur le dollar. De mauvais chiffres laisseraient entrevoir une dégradation du marché de l'emploi américain et peut pénaliser la bonne tenue des marchés financiers.