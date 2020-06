Etats-Unis : indice Empire State meilleur qu'attendu à -0.2

15/06/2020 | 14:32

Le consensus tablait sur -20.2%. La précédente publication s'élevait à -9.2%.

Cet indicateur permet de mesurer les perspectives des entreprises industrielles dans la région de New York et donne également une indication sur la conjoncture industrielle du pays pour le mois à venir. En effet, il s'agit d'une statistique qui met en avant la santé de l'économie américaine, de par son niveau d'activité et sa dynamique de croissance. Une baisse de cet indice signifierait que l'activité économique s'est contractée, ce qui peut impacter négativement les marchés américains et le dollar par la même occasion.