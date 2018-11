29/11/2018 | 14:31

Le consensus tablait sur 0.2%. La précédente publication s'élevait à 0.2%.

Cet indice reflète l'évolution des prix des biens et des services de consommation aux Etats-Unis, hors alimentation et énergie (base 100 = 2009). Il évolue dans les mêmes proportions que l'indice core CPI, publié 10 jours plus tôt.