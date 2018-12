12/12/2018 | 14:30

Le consensus tablait sur 0.2%. La précédente publication s'élevait à 0.2%.

Cette statistique représente l'évolution des prix des biens et services achetés par les consommateurs américains, hors alimentation et énergie. C'est la mesure de l'inflation la plus suivie, du fait de la volatilité des prix de l'alimentation et de l'énergie qui peuvent injustement biaiser le calcul de l'inflation.