Etats-Unis: inquiétudes pour la croissance économique

Washington (awp/afp) - Des économistes s'inquiètent pour la croissance des Etats-Unis, notamment à cause des tensions commerciales, et malrgé un repli des risques de récession. Près de la moitié des économistes interrogés par l'Association nationale pour l'économie des entreprises (NABE) tablent sur une phase récessive avant la fin 2020.

C'est moins que lors de la précédente étude trimestrielle, où ils étaient 60% à prévoir une telle évolution. Le panel estime que la croissance de la première économie mondiale va ralentir, tombant sous les 2% pour la première fois depuis 2016, en net ralentissement comparé aux 3,1% enregistrés au premier trimestre, relève lundi l'étude de la NABE.

Le marché du travail américain reste robuste, mais l'activité du secteur manufacturier s'est contractée en septembre pour tomber à son plus bas niveau depuis 10 ans, tandis que le secteur des services a ralenti. Ces données suscitent des inquiétudes pour la santé de l'économie américaine, dans un contexte de conflit commercial mené par le président Donald Trump contre la Chine, et de tensions croissantes avec l'Europe.

Les économistes interrogés "sont de plus en plus pessimistes quant aux perspectives d'ici l'été prochain, 80% des participants estimant que les risques qui les guettent sont orientés à la baisse", a souligné Gregory Daco, responsable de l'enquête et économiste en chef pour les Etats-Unis chez Oxford Economics.

Risques majeurs

"La montée du protectionnisme, l'envahissante incertitude sur la politique commerciale et le ralentissement de l'économie mondiale sont des risques majeurs pour l'activité économique américaine", indique-t-il dans un communiqué de presse. A plus long terme, 69% de ces économistes tablent sur une récession d'ici mi-2021.

La Réserve fédérale américaine a réduit les taux d'intérêt à deux reprises cette année, et de nombreux analystes estiment qu'une nouvelle baisse va être annoncée fin octobre, mais les économistes de la NABE en sont moins convaincus. Gregory Daco a précisé que plus de 40% d'entre eux tablent sur au minimum une nouvelle baisse cette année, tandis que les trois-quarts tablent plutôt sur une baisse d'ici fin 2020.

Les économistes du panel prévoient en moyenne 2,3% de croissance pour les Etats-Unis cette année, et un ralentissement à 1,8% l'année prochaine.

hs/bfm/jul/alb