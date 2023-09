La tempête réglementaire américaine se poursuit de l'autre côté de l'Atlantique. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) s'est retrouvée sous les feux de la rampe en s'attaquant à des protocoles de finance décentralisée, et suscitant au passage des débats passionnés sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés. Entre innovation révolutionnaire et systèmes réglementaires inadaptés, où se situe l'avenir de la finance décentralisée ? On y revient dans l'Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Les clients de FTX bientôt remboursés ?

FTX a reçu l'autorisation d'un tribunal du Delaware pour liquider jusqu'à 3,4 milliards de dollars de cryptomonnaies. Toutefois, en raison des conditions de marché, de la vente de jetons illiquides et des stablecoins, selon des estimations récentes, la valeur réelle pourrait être d'environ “seulement” 1,3 milliard de dollars. La vente se fera par tranches de 100 millions de dollars par semaine (pouvant aller jusqu'à 200 millions) pour éviter des perturbations majeures sur le marché. L'objectif principal est de rembourser les clients lésés, et les fonds seront distribués en liquidités.

L’encadrement crypto en Europe se durcit

Le Parlement européen a approuvé la réglementation DAC8, qui exige que les entreprises du secteur crypto de l'Union européenne déclarent toutes leurs transactions en cryptomonnaies, notamment en définissant les montants transférés. Cette réglementation vise à combler les lacunes qui permettent l'évasion fiscale et la fraude selon l’institution. Toutes les transactions, y compris les échanges entre cryptomonnaies et les transferts, devront être déclarées, et l'identité des utilisateurs sera également partagée avec les autorités fiscales. Les États membres devront mettre en œuvre ces règles d'ici fin 2025, et elles entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

Binance : ça sent le roussi ?

Binance.US, la filiale américaine de l'exchange de cryptomonnaies Binance, traverse une période difficile avec le départ de son PDG, Brian Shroder, et le licenciement d'un tiers de son personnel. Ces défis interviennent après des problèmes réglementaires et des poursuites de la Securities and Exchange Commission (SEC). Binance.US attribue ces événements aux actions agressives de la SEC, qui auraient impacté l'industrie. Malgré ces obstacles, l'entreprise affirme avoir une marge financière solide pour les sept prochaines années et continuer de fonctionner exclusivement comme une plateforme crypto.

PayPal continue son développement dans les cryptomonnaies

PayPal a introduit un service permettant aux utilisateurs de convertir et de dépenser leurs cryptomonnaies chez les marchands. Cette fonctionnalité est une extension de "PayPal On and Off Ramps", et permet aux détenteurs de crypto-actifs de les convertir en dollars (USD) pour les dépenses. Bien que limité aux résidents américains pour le moment, cela signale un pivot stratégique majeur de PayPal vers les cryptomonnaies. En plus de ce service, PayPal a également lancé son propre stablecoin, PYUSD, et collabore avec des entreprises telles que Ledger.

Tout le monde veut son ETF Bitcoin

Le 12 septembre 2023, Franklin Templeton, troisième plus grand gestionnaire d'actifs mondial, a déposé une demande pour lancer un ETF Bitcoin au comptant auprès de la SEC américaine. Coinbase serait responsable de l'achat et de la garde des bitcoins pour cet ETF. Parallèlement, Hashdex, en collaboration avec le Nasdaq, a déposé une demande pour un ETF Ethereum spot, devenant le troisième acteur à le faire. La tension monte alors que le marché attend l'approbation de ces ETF par le gendarme boursier américain dans les prochaines semaines.



Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Les récentes actions de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) à l'encontre de quelques grandes entités de la finance décentralisée (DeFi) ont fait du bruit dans la cryptosphère. La semaine dernière, les projecteurs se sont braqués sur Deridex, Opyn et ZeroEx, qui ont fait l'objet de poursuites de la part de la CFTC. Le principal chef d'accusation ? Proposer des produits financiers aux consommateurs américains sans l'enregistrement nécessaire, ce qui soulève des questions quant à l'avenir de la DeFi aux États-Unis.

La situation actuelle nous plonge dans les couloirs labyrinthiques de la conformité réglementaire américaine. Si les plateformes DeFi en question avaient respecté les exigences en matière d'enregistrement, serions-nous encore témoins de ces actions en justice ? C'est une question qui reste posée, notamment en raison de la nature décentralisée de ces plateformes et de l'absence de précédent pour de tels cas.

Dans sa déclaration, la CFTC a précisé les licences spécifiques qui auraient dû être mises en place. Par exemple, Opyn, qui fonctionne comme une entité d'assurance décentralisée, n'aurait pas obtenu de licences essentielles, notamment celles désignées comme "swap execution facility" et "futures commission merchant".

Cela soulève une autre énigme : si des entités comme Opyn avaient obtenu les licences adéquates et intégré de solides mesures de vérification des clients (KYC), conformément à la loi sur le secret bancaire, auraient-elles évité les ennuis juridiques ? Ou bien la structure inhérente à DeFi se heurte-t-elle invariablement aux réglementations américaines existantes ? L’objectif ne serait-il pas simplement le suivant : dissuader définitivement les utilisateurs américains de naviguer sur ces plateformes.

Probablement que le défi le plus important est la nature inhérente de la DeFi - ancré dans une architecture blockchain globale, il est difficile d'imposer des barrières géographiques. Cette caractéristique de libre accès, tout en étant l'un des principaux avantages de DeFi, pose également un problème de réglementation. Même si Opyn essayait de géo-cloisonner les utilisateurs américains du site web frontal qui interagit avec le contrat intelligent sous-jacent du protocole. Cela n'a pas suffi, du moins pour la CFTC, qui a noté que "ces mesures n'étaient pas suffisantes pour empêcher les utilisateurs américains d'accéder au protocole Opyn".

Si la question de la compétence de la CFTC à l'égard de DeFi reste un sujet de débat, une allégation reste cohérente et sans ambiguïté : la nécessité d'un enregistrement en bonne et due forme.

Les mérites de la DeFi, notamment la promotion de la transparence et de l'égalité des conditions de concurrence, sont indéniables. Toutefois, les obstacles tels que les vulnérabilités en matière de sécurité, les problèmes de distribution des jetons et les défis en matière de gouvernance sont tout aussi réels. Comme l'a dit succinctement Ian McGinley, directeur de l'application de la CFTC : la présence de contrats intelligents ne valide pas automatiquement les transactions aux yeux de la loi.

Ainsi, une question plus large se pose : le débat sur la finance décentralisée (DeFi) porte-t-il uniquement sur la technicité de l'enregistrement, ce qui semble être le cas pour l’instant, ou est-il temps d'avoir une discussion approfondie et holistique sur son rôle et son avenir dans le paysage financier au sens large ? Seul l'avenir nous dira ce qu'il en est.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

Roblox développe sa vision metaverse dans le chat vidéo (Wired, en anglais)



La finance riposte à la frénésie réglementaire du régulateur américain (Financial Times, en anglais)

Pourquoi opter pour une orbe maléfique (The Atlantic, en anglais)

Le changement de paradigme crypto qui n’a pas eu lieu (The Information, en anglais)